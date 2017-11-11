بنها - الغردقة - أ ش أ

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 14 آخرون، اليوم السبت في حوادث قتل وتصادم ومشاجرة بمحافظتي القليوبية والبحر الأحمر، تم نقل الجثمانين والمصابين إلى المستشفيات لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.

ففي القليوبية، لقي طالب مصرعه على يد شقيقه المصاب بمرض نفسي وسبق علاجه، بعد أن تعدى على المجني عليه بالضرب بقطعة حديدية محدثا إصابته التي أودت بحياته، وتمكن ضباط المباحث من ضبط المتهم والأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

فيما أصيب 3 آخرون في حادث تصادم بين 3 سيارات على طريق (كفر شكر – بنها) وتم رفع آثار الحادث والسيارات وإعادة حركة الطريق مرة أخرى، كما أصيب 6 أشخاص في مشاجرة أمام أحد المحلات ببنها بسبب حدوث مشادة كلامية بينهم تطورت إلى مشاجرة.

وفي البحر الأحمر، لقي شخص مصرعه وأصيب 5 آخرون في حادث تصادم بجنوب مدينة مرسى علم بين سيارة نقل وأخرى ملاكي بالكيلو 150 طريق مرسى علم/ برانيس جنوب البحر الأحمر.