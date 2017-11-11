بغداد - أ ش أ

وجه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي, اليوم السبت, بالإسراع في تأمين متطلبات دعم الاستقرار في المناطق المحررة حديثا غرب محافظة الانبار, مؤكدا أهمية الدعم الذي تقدمه الجهات الساندة أثناء وبعد عمليات التحرير.

وذكرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي إنه بناء على توجيه رئيس مجلس الوزراء ترأس الأمين العام لمجلس الوزراء مهدي العلاق اجتماعا عاجلا لمناقشة الاحتياجات التي يتطلبها دعم الاستقرار في المناطق المحررة حديثا غرب الانبار, وتوفير المساعدات السريعة للنازحين.

وأكد حيدر على أهمية الدعم الذي تقدمه الجهات الساندة أثناء وبعد عمليات التحرير, بالإضافة إلى توفير متطلبات العودة والاستقرار في جميع القطاعات.

وأوضح البيان, أن الإجتماع ناقش الإمكانيات المتاحة لتوفير الاحتياجات الآنية التي قدمها محافظ الانبار وتصنيفها بحسب الأولويات, منها فتح الطرق ورفع الأنقاض من جانب وتأهيل المدارس والمستشفيات وإيصال الماء والكهرباء من جانب أخر.