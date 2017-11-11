بالصور .. ميلانيا ترامب تتألق بالزي الصيني 2017/11/11 - 18:50 بالصور .. ميلانيا ترامب تتألق بالزي الصيني2017-11-11T18:50:43+00:00 منوعات بدون تعليقات اخبار مصر - وكالات ظهرت سيدة البيت الأبيض بإطلالة ملفتة للنظر في الزي الصيني التقليدي خلال مأدبة عشاء حضرتها بصحبة قرينة الرئيس الصيني في مراسم استقبال رئاسية في بكين أمس الجمعة. الصين, ميلانيا ترامب أقرأ أيضا: بالصور.. ميلانيا ترامب تزور حديقة بكين وسور الصين العظيم ترامب يشيد بشي جين بينج ويصفه بـ”الممثل القوي” للشعب الصيني اكتشاف مقبرة ملكية أثرية سكانها ليسوا بشرا! تيلرسون: الرئيسان الأمريكي والصيني ناقشا سبل حل أزمة كوريا الشمالية ميلانيا ترامب تخطف الأنظار في الصين ترامب وبينج يشهدان توقيع اتفاقات بـ253 مليار دولار
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