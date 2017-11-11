اخبار مصر - وكالات

ظهرت سيدة البيت الأبيض بإطلالة ملفتة للنظر في الزي الصيني التقليدي خلال مأدبة عشاء حضرتها بصحبة قرينة الرئيس الصيني في مراسم استقبال رئاسية في بكين أمس الجمعة.