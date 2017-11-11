الرياض - أ ش أ

أعلن وزير الطاقة السعودي خالد بن عبد العزيز الفالح تعليق ضخ النفط إلى البحرين بعد العمل التخريبي الذي تعرض له أنبوب النفط أمس في البحرين.

وصرح الفالح اليوم السبت إنه سيتم تشديد إجراءات الأمن في كل المرافق التابعة للوزارة.

وكان وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد قد قال إن محاولة تفجير أنبوب النفط السعودي البحريني هو تصعيد إيراني خطير يستهدف الإضرار بصناعة النفط في العالم. وتعتمد البحرين على حقل (أبو سعفة) النفطى الذى تتقاسمه مع السعودية فى الحصول على معظم نفطها.