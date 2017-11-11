القاهرة-اخبار مصر

يقترب كوكبا المشتري والزهرة فجر الاثنين في مشهد فلكي رائع ، حيث سيكونا على مسافة قريبة تظهر للعين المجردة في ظلام الليل قبل طلوع أشعة الشمس.

وذكر موقع scinetific american المتخصص ، أن جرمان من ألمع الأجرام السماوية وهما كوكبا الزهرة والمشتري سيقتربان خلال الساعات الأولى من فجر الاثنين 13 نوفمبر، بحيث تفصل بينهما مسافة 18 دقيقة قوسية فقط ، موضحا أن الظاهرة ستجعل الأمر يبدو كما لو كان هناك أكثر من قمر في السماء.

وتحدث هذه الظاهرة الفلكية خلال الأيام من 7 وحتى 15 نوفمبر، وتصل أقرب مسافة بين الكوكبين في اليوم 13.

وظاهرة “الاقتران” هي اجتماع اثنين أو أكثر من كواكب المجموعة الشمسية مع بعضها البعض أو مع القمر في خط مستقيم، وتعد اقتران كوكبي الزهرة والمشتري ظاهرة فلكية متكررة حدثت مرتين في شهري يونيو وأكتوبر عام 2015 ، كما حدثت في شهر أغسطس من العام الماضي.

ويعتبر كوكب الزهرة “فينوس” وكوكب المشترى “جوبيتر” هما ألمع الأجرام السماوية على الإطلاق ويأتي ترتيبهما الثالث والرابع في اللمعان بعد الشمس والقمر ويمثل اقترانهما منظرًا رائعًا .