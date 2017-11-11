القاهرة - أ ش أ

أشاد 150 شابا مصريا من المقيمين بالخارج بمناخ الأمن والأمان الذي اكتنف مدينة السلام خلال فترة انعقاد منتدى شباب العالم بشرم الشيخ وبجهود رجال الأمن وأيضا بحسن الإدارة..معربين عن شكرهم لوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج التي دعتهم للمشاركة.

وأوضح بيان لوزارة الهجرة اليوم السبت أن الشباب اكدوا أن فاعليات المنتدى كانت إيجابية ومثمرة حيث إنهم تمكنوا من التعرف والتفاعل مع شباب وفتيات من مختلف الجنسيات كما تحاوروا حول القضايا المختلفة وأنهم سوف ينقلون للآخرين مدى الاستفادة التي حصلوا عليها من خلال هذه المشاركة وأن مصر قادرة على تنظيم مؤتمرات تليق بالساحة الدولية..متمنين أن يشاركوا مجددا في المنتدى القادم في نوفمبر 2018.

ومن جهتها..قالت إيمان رشوان أستاذ القانون العام والاقتصاد بهولندا وكانت إحدي المشاركات أيضا في فعاليات مؤتمر (مصر تستطيع بالتاء المربوطة) إن الشباب المصري في الخارج يجب أن يظل دائما على تواصل مع الداخل لأنهم سفراء لمصر في الخارج..مشيدة بدور وزارة الهجرة في لم شملهم دائما.