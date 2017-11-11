دبي- أ ف ب

اعلنت وزارة الداخلية البحرينية ان حريقا اندلع السبت في احد انابيب النفط قرب العاصمة البحرينية المنامة قبل ان تتم السيطرة عليه، واصفة الحريق بانه “عمل ارهابي”.

وقالت الوزارة في حسابها على تويتر ان الحريق هو من “الاعمال التخريبية وهو عمل ارهابي خطير الهدف منه الإضرار بالمصالح العليا للوطن وسلامة الناس”.

واشارت الى ان العناصر الاولى من التحقيق اظهرت ان الامر يتعلق بـ”عمل متعمد”.

وتمكن الدفاع المدني من السيطرة على الحريق الذي اندلع في وقت باكر السبت، “بعد التنسيق مع شركة نفط البحرين “بابكو” والتي قامت بغلق عملية تدفق النفط في الأنبوب المشتعل” بحسب بيان وزارة الداخلية.

واضاف البيان “كما تم تفعيل خطة الإخلاء والإيواء لسكان المنطقة المحيطة بموقع الحريق، حيث تضررت عدد من المباني والمركبات جراء الحرارة والدخان” في بلدة بوري.

وتعتمد البحرين على حقل ابو صفا الذي تشترك فيه مع السعودية لتلبية معظم احتياجاتها النفطية.

تشهد البحرين اضطرابات متقطعة منذ قمع حركة احتجاج في فبراير 2011 في خضم احداث “الربيع العربي” التي كان غالبية محركيها من الشيعة الذين تطالب قياداتهم باقامة ملكية دستورية في المملكة التي تحكمها سلالة سنية.