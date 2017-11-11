هانوي-أ ف ب

وصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى هانوي السبت في وقت انتقدت كوريا الشمالية جولته الآسيوية التي اعتبرت أنها تهدف إلى “تأجيج الحرب” مشيرة إلى أنها ستسرع تحركها من أجل استكمال الردع النووي.

وانتقد ترامب كوريا الشمالية مرارا كما دعا دول المنطقة الى التصدي للتهديدات الكورية الشمالية التي أثارت قلقا دوليا جراء الاختبارات النووية والصاروخية التي أجرتها خلال الأشهر الأخيرة.

وحذر قادة العالم المجتمعين في مدينة دانانغ المنتجعية في فيتنام من أن منطقة آسيا والمحيط الهادئ “لا يمكن أن تحتجز رهينة لتخيلات منحرفة يمتلكها ديكتاتور” في إشارة إلى زعيم نظام كوريا الشمالية كيم جونغ-أون.

من جهتها، وصفت بيونغ يانغ السبت جولة ترامب الآسيوية بأنها تهدف إلى “تأجيج الحرب لافتعال مواجهة من اجل تخليص جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية من قدرة الردع النووي الدفاعي”، في أول تعليق لمسؤول كوري شمالي على رحلة ترامب.

وتصاعدت حدة التوترات بشأن برنامج كوريا الشمالية التسلحي خلال الأشهر الأخيرة في وقت أجرت بيونغ يانغ تجربة نووية سادسة هي الأكبر حتى الآن، وجربت صواريخ بإمكان بعضها بلوغ الأراضي الأميركية.