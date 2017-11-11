بغداد- أ ش أ

أعلن قائد عمليات تحرير الجزيرة الفريق الركن عبدالأمير رشيد يار الله اليوم السبت عن تحرير 9 قرى بمحافظة الأنبار ووصول القطع العسكرية العراقية إلى الحدود مع سوريا غربي محافظة الأنبار.

وأوضح يارالله , في بيان أوردته له السبت أنه تم تحرير قرى البوعبيد والبوفراج والبوشعبان بالإضافة إلى قرى الباغوز والربط والبو حردان والعش وختيلة ودغيمة .

مشيرا إلى أن القطع وصلت إلى الحدود العراقية السورية ومازالت مستمرة بالتقدم. وقال “إن قطع قيادة عمليات الجزيرة المتمثلة بفرقة المشاة السابعة وفرقة المشاة الألية الثامنة والحشد العشائري عبرت نهر الفرات وسيطرت على جسر الرمانة وحررت ناحية الرمانة بالكامل”.

وكان الجيش العراقي أعلن في وقت سابق اليوم بدء القوات الأمنية عملية واسعة لتحرير ناحية الرمانة وقضاء راوة غربي محافظة الأنبار من سيطرة تنظيم “داعش”.