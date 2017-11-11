بيروت - (أ ف ب)

دعا الرئيس اللبناني ميشال عون السبت السعودية الى “توضيح الاسباب” التي تحول دون عودة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري الى لبنان، بعد أسبوع على الاستقالة المفاجئة التي تقدم بها وأثارت أزمة سياسية في البلاد.

وشكلت الاستقالة التي اعلنها الحريري في 4 نوفمبر من الرياض مفاجأة مدوية في الاوساط السياسية في لبنان وأثارت موجة من الشائعات حول وجود الحريري في “الاقامة الجبرية” في الرياض.

وذكرت الرئاسة اللبنانية في بيان ان عون دعا السعودية “التي تربطنا بها علاقات أخوة وصداقة متجذرة، الى توضيح الاسباب التي تحول حتى الان دون عودة الرئيس الحريري الى لبنان ليكون بين أهله وشعبه وأنصاره”.

كذلك بحث عون في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون السبت “اخر التطورات” المتعلقة بالحريري، بحسب بيان منفصل للرئاسة اللبنانية.

وكان قصر الاليزيه نقل الجمعة ان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان “اكد انه لا يريد شن حرب على حزب الله” بل “الحفاظ على استقرار لبنان” خلال اجتماعه مع ماكرون.

وما زالت عودة الحريري الى لبنان منتظرة بعد اسبوع على استقالته التي لم يقبلها رئيس الجمهورية حتى الان مؤكدا أنه ينتظر عودة رئيس وزرائه لاستيضاح الأسباب.

واشار عون الى “ان الغموض المستمر منذ اسبوع والذي يكتنف وضع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري (…) يجعل كل ما صدر ويمكن ان يصدر عنه من مواقف او خطوات او ما ينسب اليه، لا يعكس الحقيقة، بل هو نتيجة الوضع الغامض والملتبس الذي يعيشه الرئيس الحريري في المملكة العربية السعودية، وبالتالي لا يمكن الاعتداد به”.

وهاجم الحريري في كلمة استقالته التي بثتها قناة العربية السعودية حزب الله وإيران. وقال إن طهران “أنشأت دولة داخل الدولة (…) واصبح لها الكلمة العليا”، أما “ذراعها” حزب الله فقد “فرض امر واقع بقوة سلاحه”.

واتهم الامين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله الجمعة السعودية ب”احتجاز” رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري والذي يحمل الجنسيتين اللبنانية والسعودية.

وقال نصرالله في خطاب نقلته التلفزيونات ان “رئيس حكومة لبنان محتجز في السعودية ولا يسمح له بالعودة الى لبنان”.

ولم يصدر عن الحريري اي تعليق منذ اعلانه الاستقالة، كما حذر وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون الجمعة “اي طرف، سواء كان داخل او خارج لبنان، من استخدامه مسرحا لحروب بالوكالة”.

وزير الدفاع االلبناني: الازمة الحالية في لبنان أزمة عابرة

اكد وزير الدفاع الوطني اللبناني يعقوب الصراف، إن الازمة الحالية في لبنان هي أزمة عابرة ، انما وحدة لبنان فهي دائمة ومترسخة ومتجذرة ، مشددا على ان الكل مجمع ايضا على ان استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري غير قائمة والعمل على أعلى المستويات وباهتمام كبير من قبل الرئيس العماد ميشال عون ومن كل المسؤولين لانهاء هذه الازمة.

وأضاف الصراف في كلمة القاها خلال زيارة قام بها الى دائرة الاوقاف الاسلامية في حلبا – عكار اليوم السبت، أن اللبنانيين مجمعون على أهمية عودة الحريري الى بلده ووطنه كما انهم مجمعون على الثوابت الاساسية التي ارساها التوافق القائم بين الرئيس عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الوزراء سعد الحريري وهي الاستقرار والامن والامان للناس جميعا الاستقرار النقدي والمالي استمرار عمل المؤسسات الرسمية والعمل الجاد على اجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد والسعي الى تشجيع المغتربين على تسجيل اسمائهم بما يمكنهم من الاقتراع فى الانتخابات النيابية.