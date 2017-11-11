دمشق- أ ش أ

تمكنت وحدات من الجيش السوري اليوم السبت من صد هجوم شنه مسلحو تنظيم (جبهة النصرة) الإرهابي على نقاط عسكرية في محيط محطة (محردة) لتوليد الطاقة الكهربائية شمال مدينة حماة وسط البلاد.

وذكرت صادر أمنية أن القوات السورية خاضت اشتباكات عنيفة مع مجموعات إرهابية تابعة لتنظيم (جبهة النصرة), شنت هجوما على نقاط عسكرية في محيط مدينة محردة ومحطة توليد الكهرباء بالريف الشمالي لمدينة حماة.

وفي سياق متصل أوضحت القناة أن سلاح الجو السوري شن سلسلة غارات في ريف حلب الجنوبي استهدفت مواقع محصنة للتنظيم وخطوط إمداده, مبينة أن التي تم استهدافها كانت في قريتي رملة ورسم الكبارة جنوب غرب بلدة (خناصر) بالريف الجنوبي الشرقي لمدينة حلب.