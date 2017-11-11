الامم المتحدة - أ ف ب

كشف تقرير صادر عن هيئات رقابية في الامم المتحدة أن فصيلا تابعا لداعش في الصومال تمدد بشكل كبير خلال العام الفائت حيث نفذ هجمات في منطقة بونتلاند في شمال شرق البلاد وحصل على تمويل من قادة المجموعة في سوريا والعراق.

واستهدفت طائرة أميركية بدون طيار الفصيل التابع للشيخ عبد القادر مؤمن الأسبوع الماضي في أول عملية تهاجم فيها واشنطن داعش في القرن الإفريقي، وفقا لقيادة الولايات المتحدة في افريقيا.

وأفادت مجموعة الرقابة على الصومال التابعة للأمم المتحدة الجمعة أن الفصيل بات يضم نحو 200 مقاتل بعد أن كان العدد لا يتجاوز بضع عشرات في 2016.

وأظهرت تسجيلات هاتفية لمؤمن أنه كان على اتصال بعميل لداعش في اليمن كان بمثابة وسيط مع كبار قادة التنظيم في العراق وسوريا “رغم أن طبيعة هذه الاتصالات بالتحديد غير واضحة،” وفقا للتقرير.

وأكد التقرير أن اعضاء سابقين من الفصيل انشقوا في ديسمبر، ذكروا أن مجموعة مؤمن تلقت أوامر وتمويل من العراق وسوريا.

وسيطرت المجموعة على بلدة قندلة في إقليم باري في بونتلاند ىاكتوبر 2016، معلنة إياها مقر “الخلافة الإسلامية” في الصومال قبل أن تطردها قوات بونتلاند لاحقا بدعم مستشارين عسكريين أميركيين.