لندن- أ ف ب

تنقل ملكة بريطانيا اليزابيث الثانية التي تناهز الحادية والتسعين صلاحياتها شيئا فشيئا الى ابنها ووريثها الأمير تشارلز الذي سيضع في “يوم ذكرى” ضحايا النزاعات الأحد إكليلا من الزهر بدلا من والدته.

وكانت اليزابيث تعهدت في عيد ميلادها الـ21 أن “تخصص كل حياتها ان كانت طويلة أو قصيرة” لخدمة هذه الأمور.

فيما يؤكد خبراء النظام الملكي أن الملكة لا تعتزم أبدا التنحي أو تعيين وصي على العرش، بدأت بعد 70 عاما من هذا القسم، بتسليم بعض مسؤولياتها الى الأمير تشارلز البالغ 69 عاما.

ورأى خبير القانون الدستوري بوب موريس أن “هناك طرقا عدة لتأدية العديد من المهام العامة من دون مشاركة الملكة شخصيا” مضيفا “المقربون من الملكة سيبحثون أكثر في هذه بدائل، آخذين في الاعتبار حالتها الصحية”.

ويعتبر الاحتفال الأحد في مناسبة “يوم الذكرى” الذي يُنظم كل سنة احياء لذكرى ضحايا النزاعات أحدى المناسبات التي تتيح للشعب البريطاني رؤية ملكته.