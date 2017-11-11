أخبار مصر - د.هند بدارى

استقبل الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي مساء اليوم السبت الدكتور حسين مسار حسين وزير التعليم العالي بجمهورية تشاد، والوفد المرافق له، وذلك بمقر الوزارة.

في بداية اللقاء أكد الوزير على علاقات التعاون والصداقة التي تجمع بين مصر وتشاد في جميع المجالات وبصفة خاصة المجالات العلمية والبحثية، مؤكدا حرص مصر على علاقاتها الودية مع دول القارة الأفريقية باعتبارها عمقا استراتيجيا لمصر، مشيرا إلى التوجه الجديد لمصر في تعزيز علاقاتها التعليمية والبحثية مع الدول الافريقية وهو ما تجلي في انعقاد مؤتمر اللجنة النوعية المتخصصة للتعليم والعلوم والتكنولوجيا التابع للاتحاد الافريقي والذي استضافته القاهرة على مدار 3 أيام خلال الشهر الماضي، والتوجه نحو زيادة المنح الدراسية للطلاب الأفارقة إيمانا بالدور التاريخى لمصر حيال دول القارة، كما أوضح الوزير ان منتدى شباب العالم في شرم الشيخ جاء تعزيزا لدور مصر الرائد في أفريقيا حيث ضم المنتدى المئات من الشباب الإفريقي وشاركوا مع نظرائهم من مصر والعالم في مختلف الحلقات النقاشية في المنتدى.

ومن جانبه أشاد الدكتور حسين أدم آجي بالدور المصري الرائد في التعاون مع الدول الافريقية، كما أشاد بالتعاون العلمي والبحثي القائم بين القاهرة وأنجمينا.

وطالب الوزير التشادي من الدكتور عبد الغفار زيادة المنح المقدمة للطلاب التشاديين في الجامعات المصرية، وزيادة أعداد المنح المقدمة للدراسات العليا وبصفة خاصة في مجال الطب والصيدلة والهندسة، وكذلك إيفاد أساتذة مصريين من مختلف كليات الطب المصرية للتدريس في كلية الطب في جامعة أنجمينا وذلك للاستفادة من الخبرات الواسعة لدى الأستاذة المصريين في هذا المجال، كما طلب أدم آجي أيضا مساعدة الجانب المصري في ترقية أعضاء هيئات التدريس في الجامعات التشادية عبر لجان الترقيات التابعة للمجلس الأعلى للجامعات، كما طلب زيادة المخصصات المالية للطلاب التشاديين الحاصلين على منح دراسية في الجامعات المصرية والإسراع في استكمال منشآت فرع جامعة الاسكندرية في تشاد.

في نهاية اللقاء وعد الوزير بدراسة كافة مطالب الجانب التشادي وبحثها مع الجهات المصرية ذات الصلة، وتنفيذها في أسرع وقت ممكن، وذلك حرصا على العلاقات الممتازة مع تشاد.