أخبار مصر - حمودة كامل

استقبل الفريق مُهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، اليوم السبت، وفداً دبلوماسياً رفيع المستوى من سفراء وقناصل 31 دولة من الدول الأعضاء بالمنظمة البحرية الدولية IMO ، برئاسة السفيرة هالة غنام نائب مساعد وزير الخارجية للعلاقات السياسية الدولية، وبحضور الفريق أسامة ربيع نائب رئيس هيئة قناة السويس واللواء بحري أ.ح طارق غانم رئيس قطاع النقل البحري، وذلك بمركز المحاكاة والتدريب البحري التابع للهيئة بمحافظة الإسماعيلية.

تأتي أهمية الزيارة في إطار التعاون بين هيئة قناة السويس ووزارة النقل للاستعداد والترويج لترشيح مصر في انتخابات مجلس المنظمة البحرية الدولية الفئة (c)، المقرر عقدها خلال شهرى نوفمبر وديسمبر 2017، ولإلقاء الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه مصر في قطاع النقل البحري وإسهاماتها في تسهيل التجارة بما يتفق مع أهداف المنظمة البحرية الدولية.

في بداية كلمته، رحب الفريق مميش بالحضور، وعبر عن تقديره لتواجد هذه الكوكبة من سفراء الدول الصديقة والشقيقة في بلدهم الثاني مصر، مشيداً بدورهم في تعزيز سبل التعاون بين بلادهم ومصر، ودعم روابط الإخوة والإنسانية بين الشعوب.

وشدد الفريق مميش على أن هيئة قناة السويس لا تفرق بين علم دولة وأخرى حيث تتمتع جميع دول العالم بحق الملاحة الآمن في القناة دون تمييز لتظل القناة شرياناً للرخاء والتنمية. وأكد رئيس الهيئة على أن قناة السويس قادرة على استقبال الأجيال الحالية والمستقبلية من السفن من خلال مشروعات التطوير المستمرة بالمجرى الملاحي للقناة، لاسيما مع نجاح المصريين في حفر قناة موازية لزيادة الأماكن المزدوجة في القناة لرفع الطاقة الاستيعابية والعددية لقناة السويس ولتظل قناة السويس القناة الأسرع والأكثر أماناً بين أقرانها من الطرق المنافسة والبديلة.

ثم قدم المهندس أحمد عبد السلام، عرضاً تقديمياً عن “الحلم المصري العظيم” الذي يتكون من مشروعي قناة السويس الجديدة ومشروع التنمية بمنطقة القناة، كما استعرض المشروعات الخدمية والتنموية التي تتبناها هيئة قناة السويس لخدمة أهالي مدن القناة.

ثم قدم الفريق مُهاب مميش درع قناة السويس الجديدة، للسفيرة هالة الغنام نائب مساعد وزير الخارجية للعلاقات السياسية الدولية، ودرع القناة لسعادة محمدو لابارانج سفير الكاميرون بالقاهرة باعتباره أقدم الضيوف الحاضرين.

عقب ذلك قام الوفد بعمل جولة بحرية في قناة السويس الجديدة، ثم تفقدوا موقع الأنفاق بالإسماعيلية ومشروع الاستزراع السمكي.