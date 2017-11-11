الغردقة - أ ش أ

أعلن محافظ البحر الأحمر اللواء أحمد عبدالله إنشاء منطقة حرة عامة على مساحة 455 ألف متر بجوار الميناء الجاف بسفاجا بناء على بروتوكول التعاون بين المحافظة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وأضاف المحافظ، فى بيان له اليوم السبت، أن المنطقة الحرة ستحتوي على بيئة صناعية جديدة لمشروعات تمارس أنشطة يكون هدفها الأول والاساسي خدمة الأنشطة السياحية القائمة مع شرط أن تكون غير ملوثة للبيئة، مشيرة إلى أنه من ضمن المشروعات المقترحة محطات الخدمات الملاحية والتي توفر خدمات معدات الإنقاذ والسلامة البحرية لخدمة جميع لنشات السياحة والسفن والقوارب في رأس غارب والغردقة والقصير وسفاجا ومرسى علم.

وأضاف أن من ضمن المشروعات إنشاء جميع مشروعات الخدمات اللوجيستية وإنشاء مشروعات الخدمات البترولية والتعدينية، لافتا إلى أن العائد من هذه المشروعات يتمثل في العديد من المزايا منها خلق مصادر للعملات الأجنبية وتوفير فرص عمل وتخفيف البطالة وجذب رأس المال العربي والأجنبي.