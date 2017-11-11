عمان -أ ش أ

اتفقت المملكة الأردنية الهاشمية والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية على تأسيس منطقة خفض التصعيد المؤقتة في جنوب سوريا، ووقعوا ممثلي الدول الثلاث على مذكرة المبادئ بهذا الشأن في عمان.

وقال وزير الدولة لشئون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية الدكتور محمد المومني – في بيان له – : “إن الاتفاق خطوة هامة ضمن الجهود الثلاثية المشتركة لوقف العنف في سوريا وإيجاد الظروف الملائمة لحل سياسي مستدام للأزمة السورية”.

وأضاف : “إن الاتفاق الجديد يدعم الترتيبات التي اتخذتها الدول الثلاث في السابع من شهر يوليو الماضي لدعم اتفاق وقف إطلاق النار على طول خطوط التماس المتفق عليها في جنوب غرب سوريا وبدأ العمل به في التاسع من الشهر ذاته”.

وكانت المباحثات بين الدول الثلاث بدأت بمبادرة أردنية خلال شهر مايو الماضي وأفضت إلى اتفاق لدعم وقف إطلاق النار وخفض التصعيد الذي بدأ تطبيقه في شهر يوليو الماضي.

واتفقت الدول الثلاث خلال شهر يوليو الماضي على أن دعم وقف إطلاق النار هو خطوة نحو خفض دائم للتصعيد في جنوب سوريا وإعادة الاستقرار والسماح بوصول المساعدات الإنسانية.