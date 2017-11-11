أخبار مصر - حمودة كامل

استقبل سامح شكري وزير الخارجية اليوم السبت محمد الأمين صيف وزير خارجية جزر القمر، حيث تناول اللقاء مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في كافة المجالات.

وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري تسلم خلال اللقاء رسالة من رئيس جمهورية جزر القمر إلى رئيس الجمهورية تتناول التعاون بين البلدين.

وأكد الوزير شكري خلال اللقاء على خصوصية العلاقات بين الجانبين وإشتراكهما في دوائر الإنتماء العربي والإسلامي والأفريقي، وحرص مصر على تطوير العلاقات الثنائية في كافة المجالات خاصة في مجال الكهرباء والطاقة، فضلا عن التعليم والثقافة من خلال استضافة مصر نحو 3 آلاف طالب من أبناء جزر القمر للدراسة في مصر.

وقد قدم وزير خارجية جزر القمر الشكر لمصر على استضافتها للطلبة القمريين، مشيرا إلى أنهم يشعرون أنهم فى وطنهم الثانى وينعمون بكل الأمان والراحة.

وأردف أبو زيد، بأن وزير الخارجية أكد على تثمين مصر للتنسيق الدائم بين الجانبين في المحافل الإقليمية والدولية.

كما أشاد بالاستقرار السياسي الذي تشهده جزر القمر، منوها إلى دعم مصر لمنتدى الحوار الوطني الجاري تنظيمه في جزر القمر.

وقد استعرض الوزير القمرى في هذا الإطار، الترتيبات الخاصة بالحوار الوطنى القائم الذى تعتزم بلاده إطلاقه في ديسمبر المقبل ومواقف الأطراف المختلفة تجاهه.

وفيما يتعلق بمكافحة ظاهرة الإرهاب والفكر المتطرف، شدد الوزير شكري على أهمية مكافحة تلك الظاهرة، مشيرا إلى الدور الرائد للأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية في هذا الصدد.

وفى هذا السياق، قدم وزير خارجية جزر القمر العزاء لمصر جراء الحادث الإرهابى الأخير فى منطقة الواحات، مؤكدا على إدانة بلاده بأشد العبارات لمثل تلك العمليات الإرهابية.

كما أعرب الوزير شكري عن تطلع مصر لمشاركة جزر القمر في منتدي أفريقيا 2017 المقرر أن تستضيفه مدينة شرم الشيخ في ديسمبر 2017.