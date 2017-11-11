القاهرة - أ ش أ

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار أهمية حصول الكليات بالجامعات الخاصة والأهلية على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد مما يعد خطوة على الطريق نحو تطوير التعليم العالي وجذب المزيد من الطلاب الوافدين للتعليم بالجامعات المصرية.

وطالب وزير التعليم العالي- خلال رئاسته لمجلس الجامعات الخاصة والأهلية اليوم/ السبت/- أعضاء المجلس بإعداد ورقة عمل حول مقترحاتهم بشأن تطوير الدور المنوط بلجان القطاع خلال الفترة المقبلة، مشددا على أهمية التطوير المستمر للبرامج التعليمية لمواكبة أحدث النظم العالمية وضرورة تقييم المناهج الدراسية بالجامعات الخاصة والأهلية مقارنة بالنظم الدولية لتيسيير الاعتراف المتبادل بالشهادات الجامعية مع تقديم رؤية تنفيذية حول كيفة تطوير المناهج بالجامعات الخاصة والأهلية.

ونوه بأن زيارته الأخيرة لباريس كانت بهدف بحث سبل التعاون العلمي والثقافي حيث تم الاتفاق على عدد من البنود المتعلقة بمجال التعليم العالي في إطار برنامج زيارة الرئيس السيسي لفرنسا وهي إحياء ودعم الجامعة المصرية الفرنسية وإنشاء بيت مصر وزيادة عدد المنح وتطوير التعليم التكنولوجي.

واعتمد المجلس التوصية بتشكيل لجنة متخصصة لمعاينة الإمكانيات المادية والبشرية بكلية الصيدلة جامعة الأهرام الكندية لزيادة الأعداد المقبولة سنويا بالكلية والموافقة على تسجيل طلاب الثانوية العامة شعبتي علمي علوم وعلمي رياضة بكلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بجامعة المستقبل اعتبارا من العام الجامعي 2017 – 2018 طبقا للائحة الجديدة للكلية.