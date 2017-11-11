القاهرة - أ ش أ

واصلت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن جهودها لتأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ونهر النيل ومنافع الري والصرف .

وأسفرت نتائج هذه الحملات بمديريات أمن (الجيزة، القليوبية، المنيا، الدقهلية، كفرالشيخ، المنوفية، أسيوط، البحيرة، أسوان، قنا)، عن إزالة 544 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومجرى نهر النيل ومنافع الري والصرف .

كان اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية قد وجه بسرعة تنفيذ قرارات الإزالة المتعلقة بالاستيلاء والتعدي والبناء على الأراضي أملاك الدولة والمواطنين، وكذلك القرارات الصادرة بإزالة التعديات الواقعة على نهر النيل وتكثيف الجهود لمواجهة التشكيلات العصابية في مجال الاستيلاء على الأراضي دون وجه حق والعمل على سرعة استردادها تعزيزا لمبدأ سيادة القانون.