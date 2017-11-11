القاهرة - أ ش أ

أكد نائب رئيس البنك الأهلي يحيي أبوالفتوح أن البنوك أصبح لديها فائض من العملة الدولارية حاليا أتاح لها تمويل كافة القطاعات الاقتصادية.

وصرح أبوالفتوح، خلال المؤتمر الاقتصادي الذي نظمتة مجلة “الأهرام الاقتصادي” بعنوان “فرص الاستثمار .. النمو والتشغيل”، بأنه متفائل بالمناخ الاستثماري في مصر من خلال ما تم من إجراءات وتشريعات وقرارات خاصة قرار تحرير صرف سعر الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية.

وأشار ابو الفتوح إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي تم اتخاذها مؤخرا كان لابد منها لتحسين مناخ الأعمال والاستثمار في مصر، مضيفا أن ماتم تحقيقه خلال عام إنجاز غير مسبوق .

من جانبه، نوه نائب رئيس بنك مصر عاكف المغربي إلى الإشادات الدولية التي حصل عليها الاقتصاد المصري من المؤسسات الدولية والنظرة الإيجابية التي أصبح يحظى بها بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي.