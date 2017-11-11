القاهرة - أ ش أ

أكد وفد مصر المشارك في أعمال الدورة الحادية والستين للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب المنعقدة حاليا في جامبيا عزم مصر على استكمال مسار تعزيز حقوق الإنسان رغم تصاعد تحديات الإرهاب .. معربا عن تطلع مصر لمواصلة التنسيق والتعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة لتبادل الخبرات والدروس المستفادة للارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان في القارة.

وأضاف السفير وائل نصر الدين نائب مدير حقوق الإنسان بوزارة الخارجية الذي ترأس الوفد المصري مجموعة من المقترحات لتفعيل دور اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب استفادة من الدروس المستفادة عبر الثلاثين عاما الأولى من عملها، حيث استعرض الخطوات المبذولة من جانب الدولة لإعلاء قيم حقوق الإنسان والنهوض بأوضاع المرأة بمختلف مجالات الحياة في مصر فضلا عن تجريم ختان الإناث وأعمال العنف ضد المرأة

كما استعرض نصر الدين الاهتمام الذي توليه الدولة للشباب من خلال تدشين العديد من المشروعات الضخمة لتوظيف طاقاتهم والجهود الجارية للنهوض بحقوق الطفل ومختلف المجالات، مؤكدا حرص الدولة على المضى بخطى متوازنة لتعزيز الحقوق المدنية والسياسية في إطار من المساواة واحترام سيادة القانون جنبا إلى جنب مع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.