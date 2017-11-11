أخبار مصر - وكالات

من الآن فصاعدا لن تسلم النقود المعدنية التي يرميها السياح في نافورة تريفي الشهيرة في روما تلقائيا الى جمعية “كاريتاس” الخيرية التابعة للكنيسة الكاثوليكية.

وذكرت صحيفة “إيل ميساجيرو” الصادرة في روما أن بلدية العاصمة الإيطالية قررت استحداث صندوق سيجمع الأموال التي يعثر عليها في كل النوافير في روما، بما فيها أشهرها نافورة تريفي اعتبارا من الأول من أبريل المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن “مجموعة عمل” تابعة للبلدية تضم خبراء في السياسات الاجتماعية والثقافية ستقرر وجهة الأموال المجموعة تبعا للمشروعات التي ستقدم للبلدية.

ولفتت “إيل ميساجيرو” إلى أن نافورة تريفي كانت تدر ما يصل إلى مليون يورو سنويا على جمعية “كاريتاس” الخيرية الكاثوليكية النافذة.

وبحسب المعتقد السائد فإن رمي قطعة نقود معدنية في نافورة تريفي، مع إدارة الظهر قبل مغادرة المدينة، ضمانة للعودة إليها يوما.

وقد خضعت النافورة أخيرا إلى أشغال تجديد استمرت 16 شهرا، قبل إعادة فتحها للعموم منذ نحو عامين.