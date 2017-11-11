أخبار مصر -أحمد عوض

بدأ صباح اليوم/ السبت ، البرنامج التدريبي التثقيفي البرلماني ، تحت عوان ” نواب بكرة ” تحت رعاية اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر ، وبحضور اللواء عصام الليثي السكرتير العام المساعد للمحافظة .

ويأتي هذا البرنامج فى إطار سعى وزارة الشباب والرياضة لتنمية الوعى البرلمانى والسياسى للطلائع لإعداد جيل لديه الوعى والمعرفة والمشاركة الفعالة فى المجتمع .

ومن جانبه أوضح اللواء عصام الليثي بأن برلمان الطلائع فرصة جيدة لتنمية ثقافة الحوار، وتقبُّل الاختلاف في الرؤى، مشيرًا إلى أن البرنامج يعمل على التدريب وبناء الشخصية المتكاملة للنشء .

وأضاف الليثي بأن هذا البرنامج التدريبي يعد نشاط تدريبي تثقيفي يهدف إلى تنمية الطلائع بآليات العمل البرلماني وتدريبهم على ممارسة الديمقراطية والحوار الإيجابي البناء والتعامل مع الرأي والرأي الآخر وقبول الاختلاف والتنوع في الرأي.

كما أوضح أحمد صلاح مدير مديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر أن برلمان الطلائع يشجع على الانخراط في الحياة العملية مؤكدًا أن السياسة العامة للدولة تقوم على الاهتمام بالشباب المصري وخاصة مرحلة الطلائع ما يساعد على بناء الشخصية المتكاملة فضلا عن غرس قيم المشاركة الإيجابية في الحياة السياسية.