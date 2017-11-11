القاهرة - أ ش أ

أكد السيد القصير رئيس البنك الزراعي ان القرارات الاقتصادية التي تم اتخاذها مؤخرا كانت جريئة .. موضحا ان قرار تحرير سعر الصرف كان ايجابيا حيث وصل الاحتياطي النقدي الي 36.5 مليار دولار وهو اعلي رصيد منذ عام 2011.

وأكد القصير خلال المؤتمر الاقتصادي “فرص الاستثمار.. النمو والتشغيل” الذي نظمته مجلة “الأهرام الاقتصادي ان هذه القرارات خلقت بيئة محفزة للاستثمار من خلال سعر صرف موحد وزيادة الحصيلة الدولارية وارتفاع الصادرات المصرية في الفترة الأخيرة.

واضاف أن القرارات أدت الي خفض الواردات خاصة السلع الكمالية والاستفزازية مما كان له اثر على خفض الميزان التجارى كما اشادت المؤسسات الدولية بما تم اتخاذه من إجراءات وأكدت ان الاقتصاد المصري تحول من مستقر الى ايجابي مما رفع من مستوى التصنيف.

واشار القصير الى مجموعة من المبادرات التي قام بها البنك المركزى في سبيل الحد من تكلفة التمويل مثل مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما تمثله من اهمية نحو النمو بفائدة 5% ومبادرة المرتبطة بالزراعة والثروة الداجنة كما عمل البنك المركزى على دمج القطاع الغير رسمي في القطاع الرسمي وكذلك مبادرة التمويل العقاري وتشيجع محدودي الدخل ومبادرة السياحة .