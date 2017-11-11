القاهرة - أ ش أ

أكد محمد فريد خميس رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين إن حجم التهرب الضريبي في مصر كبير للغاية ومع حل هذه المشكلة يمكن يحل العديد من المشكلات التي يعاني منها الاقتصاد.

واضاف خميس – في كلمته في المؤتمر الاقتصادي الذي نظمته مجلة “الأهرام الاقتصادي” تحت عنوان “فرص الاستثمار والنمو” أن نماذج الاقتصادات الناجحة كالاقتصاد الأمريكي نجحت في تكوين ثقافة عامة للالتزام الضريبي عبر التوعية بأهمية دفع الضرائب ودورها في تحسين الخدمات التي تقدمها الدولة.

وأشار إلى أن العنصر الرئيسي الذي بتوفيره يمكن تقليل التهرب الضريبي بشكل كبير هو “العقاب”، مؤكدا أنه – ومن واقع اقتصاد الولايات المتحدة – فإن الإجراءات القانونية كفيلة بالقضاء على التهرب الضريبي بنسبة كبيرة.

وفي سياق آخر قال هشام الخازندار العضو المنتدب لشركة “القلعة” إن المرحلة القادمة للإصلاح الاقتصادي يجب أن تشكل تحفيزا لجذب الاستثمارات وتوجيهها إلى القطاعات الإنتاجية الحقيقية بدلا من جعل الأفضلية للقطاعات الريعية.

وأضاف أن الحكومة خلال الفترة الماضية ورغم الأزمة المالية العالمية والظروف السياسية المتقلبة في مصر خلال الأعوام السابقة آثرت الحفاظ على سعر صرف الجنيه أمام الدولار رغم التكاليف الباهظة لمثل هذا الإجراء.