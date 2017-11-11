أخبار مصر - وكالات

تختلف شخصية كل امرأة حسب طبيعة البرج الذي تنتمي له، ولكن هناك صفات عامة في كل برج، تسهل الخروج بسمات وملامح مميزة.

يرصد موقع BETTER ME أفضل 3 أبراج للنساء في عيون الرجال، وهي الأبراج التي يتمنى الكثير من الرجال الزواج بهن.

برج العذراء

العذراء امرأة مستقلة، تولي حياتها المهنية أولوية كبرى، دون أن يؤثر ذلك على علاقتها الرومانسية، لدرجة تفاجىء الجميع، وهو ما يفضّله الرجال المرأة العملية والرومانسية في الوقت نفسه.

برج الجوزاء

تعد المرأة الجوزاء من أفضل النساء في الصداقة، كما تعد المرأة الأكثر عاطفة وهي امرأة متقدة الذهن، وجاهزة بالأفكار دائماً، لذا لا يشعر معها الرجل بأي ملل، فضلاً عن أنها تكرّس حياتها له، وعادة ما تكون زوجة جيدة ومحبة للأبد.

برج الحمل

امرأة الحمل لا تُقاوم، بسبب صدقها وإخلاصها، ورغم أنها لا تتعمّد قول الحقيقة، إلا أنها أشبه ما تكون بالأطفال، الذين يفشلون في إخفاء الحقيقة، بالإضافة إلى أنها شخصية محبة وحكيمة، وهي الصفات التي تجذب الكثيرين من الرجال.