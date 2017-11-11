أخبار مصر -احمد عوض

يستعد ميناء الزيتيات اليوم/السبت لاستقبال السفينة جيناجاز و على متنها 8500 طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع .

كما يستعد ميناء سفاجا لاستقبال ثلاث سفن و هى امانة ، الحرية ، النوى اكسبريس و على متنهم 381 راكبا و 147 شاحنة بضائع و 10 شاحنات عفش ركاب .

صرح ملاك يوسف المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الاحمر بأن الميناء استقبل بالامس السفينة عمان و على متنها 102 راكب و 29 شاحنة بضائع و 2 شاحنة عفش ركاب و 5 سيارة و غادرت ثلاث سفن و هى امانة ، الحرية ، النوى اكسبريس و على متنهم 439 راكب و 139 شاحنة و 17 سيارة .

على جانب اخر ، يستعد ميناء سفاجا لمغادرة السفينة السياحية MEIN SCHIFF 5 و على متنها 3460 سائحا من جنسيات مختلفة و 1037 فرد طاقم متجهة الى ميناء العقبة بعد استقبال السفينة بالميناء و تقديم كافة التسهيلات حيث تم تبادل الهدايا التذكارية و تقديم درع الهيئة لقبطان السفينة الذى بدوره اشاد بما تم تقديمه من خدمات و ما شهده من اعمال تطوير بالميناء .

و فى السياق ، يشهد ميناء نويبع وصول و سفر 1144 راكبا بميناء نويبع و تداول 73 شاحنة حيث يستعد الميناء لاستقبال السفينة سينا و على متنها 455 راكب و 14 براد و 1 تريلا و 55 سيارة تصدير .