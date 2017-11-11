القاهرة - أ ش أ

صرح نائب وزير الإسكان لشئون التطوير الحضري والعشوائيات الدكتور أحمد عادل درويش، إنه في إطار خطة الحكومة لتطوير المناطق العشوائية غير الآمنة على مستوى الجمهورية، فإنه يجري حاليا تطوير 106 مناطق يسكنها حوالي 500 ألف نسمة أو 92 ألف أسرة، وتقع 17 منطقة على أملاك خاصة و89 منطقة على أملاك دولة.

وأضاف نائب وزير الإسكان، أن عملية التطوير تنقسم إلى بناء حوالي 50 ألف وحدة سكنية جديدة لأهالي 91 منطقة عشوائية غير آمنة وإزالة مصادر الخطورة عن حوالي 24 ألف أسرة في 10 مناطق تسكن حوالي ألف أسرة منهم في مخرات سيول وحوالي 10.5 ألف أسرة معرضين لتلوث صناعي في 5 مناطق ويتم ذلك بالتعاون مع وزارة البيئة، وحوالي 11 ألفا يتم إدخال خدمة الصرف الصحي لهم في منطقتين وحوالي 1.5 أسرة يسكنون تحت خطوط الكهرباء الضغط العالي في منطقتين ويتم أيضا تقنين أوضاع 19 ألف أسرة موزعين على خمس مناطق .

وأوضح نائب الوزير،أنه رغم تطوير منطقة الكيلو(2) بمحافظة الإسماعيلية التي تعد أكبر المناطق العشوائية الجاري تطورها ويتم إدخال خدمات الصرف الصحي لأكثر من 10 آلاف أسرة هناك، فإن محافظة القاهرة تشهد تطوير أكبر عدد من المناطق ويتم تطوير 39 منطقة عشوائية غيرآمنة يسكنها أكثر من 40 ألف أسرة.