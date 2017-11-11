بغداد - أ ش أ

لقي مدني مصرعه وأصيب اثنان آخران اليوم السبت جراء انفجار عبوة ناسفة جنوبي بغداد.

وذكر مصدر في الشرطة العراقية إن شخصا قتل وأصيب اثنان آخران إثر انفجار عبوة ناسفة كانت موضوعة قرب محال تجارية في منطقة سويب جنوبي بغداد, مضيفا أن قوة أمنية طوقت مكان الحادث ونقلت المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج والجثة إلى الطب العدلي”.

وتشهد العاصمة بغداد – بين الحين والآخر – تفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات وأحزمة ناسفة, وهجمات متفرقة تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية في مناطق متفرقة بالبلاد.