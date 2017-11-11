أخبارمصر عمت سعد

أقيمت فعاليات ختام بطولة ” الأقصر تتلألأ” لطلاب المدارس الرياضية تحت رعاية الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد بدر الدين محافظ الأقصر.

أوضحت الدكتورة منى مصطفى أنه تم البدء بسباق الدراجات للمدارس الرياضية الإعدادية والثانوية للطلاب والطالبات، ومسيرة سيرًا علي الأقدام حوالي 5كيلو متر بداية من معبد الكرنك لتنتهي عند معبد الأقصر، وحمل الطلاب المشاركين لافتات معبرة عن حضارة مصر العظيمة في دعوة للحب والسلام والترويج لمدن مصر السياحية تحت شعار “الأقصر تتلألأ” سياحيًا.

وأضافت أنه تم توزيع الجوائز العينية والمالية على طلاب المدارس الرياضية الفائزين في البطولة بنادي الأقصر للتجديف،ِ كما قاموا الطلاب بجولة سياحية بين ضفاف نهر النيل أثار وحضارة الأقصر العريقة.