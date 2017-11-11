القاهرة - أ ش أ

واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية والانضباطية بالشوارع وعلى الطرق السريعة بالتنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية.

وأسفرت هذه الجهود تحت إشراف اللواء علاء الدجوي مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة واللواء عصمت الأشقر مدير الإدارة العامة للمرور خلال 24 ساعة عن ضبط 44 ألفا و366 مخالفة مرورية وألفين و316 دراجة نارية مخالفة.

كانت الإدارة العامة للمرور قد وجهت عدة حملات مرورية وانضباطية لفرض الانضباط بالشارع وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.