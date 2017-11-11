الخارجة - أ ش أ

انطلقت اليوم السبت فى الوادي الجديد فعاليات الحملة القومية لتطعيم الثروة الحيوانية ضد الحمى القلاعية.

وصرح وكيل الطب البيطرى بالمحافظة شنودة توفيق بأن الحملة تستمر حتى 20 ديسمبر القادم وتستهدف الثروة الحيوانية فى كافة مناطق المحافظة.

وأشار توفيق إلى أن القطاع البيطرى بالمحافظة انتهى من جميع الاستعدادات لتنفيذ تلك الحملة التى تهدف إلى تطعيم الثروة الحيوانية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع.

وأوضح وكيل الطب البيطري أن الحملة تتضمن تسيير فرق تحصين بيطرية مكبرة تجوب جميع قرى ونجوع المراكز الإدارية الخمسة بالمحافظة لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع, بأجر رمزي.