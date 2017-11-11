الشارقة - أ ش أ

أطلقت مكتبة الشارقة العامة، التابعة لهيئة الشارقة للكتاب، قاعدة بيانات متكاملة من المخطوطات، والكتب، والوثائق، والخرائط التاريخية النادرة المحفوظة في الأرشيف الرسمي للمملكة المتحدة، والتي تتضمن نحو ثلاثة آلاف مادة يعود تاريخها إلى القرنين التاسع عشر والعشرين، تشكل بمجملها كنزا تاريخيا يتاح الاطلاع عليه لأول مرة في المنطقة.

وتتضمن هذه المواد، التي كشفت عنها المكتبة خلال مشاركتها في فعاليات الدورة الـ36 لمعرض الشارقة الدولي للكتاب، أمس الأول، مجموعة من الرسائل، والتقارير، والدراسات الاستقصائية الدبلوماسية، بالإضافة إلى منشورات صحفية، وتحليلات إحصائية، وكتيبات منشورة، وأوراق عسكرية، وأنواع أخرى كثيرة من الوثائق والمخطوطات في غاية الأهمية.

وصنفت قاعدة البيانات في ثلاثة أبواب رئيسية حسب المنطقة الجغرافية والموضوع العام لهذه المخطوطات والوثائق، أولها يتعلqق بالشرق الأوسط في الفترة ما بين منتصف القرن التاسع عشر وحتى القرن العشرين، والتي تستعرض الحقب السياسية والمنعطفات التاريخية التي مرت بها المنطقة طوال تلك الفترة.

أما الباب الثاني فيتعلق بأفريقيا في الأعوام ما بين 1834-1966، وتوفر للعلماء والباحثين معلومات غير مسبوقة عن المراسلات السرية للملكة المتحدة، خلال فترة الغزو والاستعمار الأوروبي لأفريقيا، كما تكشف عن أنظمة الحكم، والزراعة، والتعليم، والمرأة، والبيئة، والهجرة إلى الولايات المتحدة خلال تلك الفترة.