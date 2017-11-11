القاهرة - أ ش أ

افتتح رئيس الوزراء شريف إسماعيل يرافقه وزير قطاع الاعمال أشرف الشرقاوي فعاليات الدورة الثانية لمعرض المنسوجات الإفريقية الذى تنظمه جمعية المصدرين المصريين “إكسبولينك” بالتعاون مع مجالس “التصديري للملابس الجاهزة” و “التصديرى للغزل والمنسوجات” و”التصديرى للمفروشات المنزلية والهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات.

يشارك في المعرض أكثر من 75 شركة تضم نخبة متميزة من كبار مصدري الملابس الجاهزة والغزل والمنسوجات والمفروشات المنزلية بمصر.

ويقام المعرض المتخصص للتصدير للأسواق الأفريقية للعام الثاني على التوالي خلال يومي 11 و 12 نوفمبر الجاري بفندق نايل ريتز كارلتون التحرير .