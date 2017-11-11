القاهرة - أ ش أ

يبدأ وزير الخارجية سامح شكري، غدا الأحد، جولة عربية تشمل كلا من الأردن والإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عمان والسعودية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة، اليوم السبت، أن شكرى ينقل خلال جولته رسائل شفهية من الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى قادة تلك الدول العربية في إطار التشاور الدائم بين مصر والأشقاء العرب حول مجمل العلاقات الثنائية والأوضاع في المنطقة؛ خاصة في ظل ما يشهده المسرح السياسي في لبنان من تطورات.

وأشار ابو زيد إلى أن الوزير سامح شكري سوف يؤكد خلال الجولة على موقف مصر الثابت بشأن ضرورة الحفاظ على التضامن العربي في مواجهة التحديات المختلفة التي تشهدها المنطقة وتأثيراتها المحتملة على الأمن القومي العربي، ونقل رؤية مصر وتقييمها لكيفية التعامل مع تلك التحديات.