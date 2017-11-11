اخبار مصر - عصمت سعد

حرر أعضاء إدارة التحريات بجهاز حماية المستهلك ممن يحملون صفة الضبطية القضائية 11 محضرا مختلفا ضد بعض مراكز الصيانة بمناطق” السيدة زينب والعجوزة ومدينة نصر وحدائق القبة بسبب مخالفتهم لقانون حماية المستهلك.

وأكد عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك في بيان اليوم / السبت عزم جهاز حماية المستهلك على مواصلة جهوده لضمان حصول المستهلكين على كافة حقوقهم وحمايتهم والحرص علي سلامتهم وأن الجهاز لن يتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كافة المخالفين.

ودعا يعقوب المستهلكين الى التوجه بالشكاوى الى الجهاز في حالة وجود ما يستدعى ضد أي سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات او لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك وذلك على الخط الساخن 19588 أو الموقع الاليكتروني لجهاز حماية المستهلك.