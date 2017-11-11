بغداد - أ ش أ

أعلن قائد عمليات بغداد الفريق الركن جليل الربيعي اليوم السبت تفكيك خلايا إرهابية خططت لاستهداف زوار أربعينية الحسين وسط العاصمة بغداد .

وقال الربيعي – خلال مؤتمر صحفي في بغداد -” إننا اعتقلنا خلية إرهابية قادمة من الموصل كانت تنوي استهداف الزائرين في منطقة الكرادة , بالإضافة إلى اعتقال خلية ثانية مكونة من 10 إرهابيين كانوا ينوون استهداف الزائرين في منطقة الراشدية” , موضحا أنه تم ضبط عجلة مفخخة محملة بمواد متفجرة في منطقة الدورة, وقتل انتحاريين اثنين في ناحية الرشيد .

وأشار إلى أنه تم تفكيك شبكة إرهابية كبيرة ثالثة في قضاء أبو غريب واعتقال 11 إرهابيا لديهم ورشة للعبوات الناسفة .

يذكر أن العاصمة بغداد تشهد بين الحين والآخر تفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات وأحزمة ناسفة, إضافة إلى هجمات متفرقة تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية في مناطق متفرقة منها, ما يسفر عن سقوط عشرات الأشخاص بين قتيل وجريح.