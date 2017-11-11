أخبار مصر - رشا ربيع

أكد د. محمد عز العرب الخبير في الشئون العربية بمركز الاهرام للدراسات الاستراتيجية، ان منتدى شباب العالم سيساهم في تغيير الصورة الذهنية التي تبثها بعض وسائل الاعلام التي تصدر صورة غير صحيحة عن مصر.

وأوضح د. محمد عز العرب لصباح الخير ان اختيار الشباب الذي حضر المنتدى ليس عشوائيا وكما اشار الرئيس السيسى ان الشباب هو القوة الدافعة لنهضة اي مجتمع.

أوضاف بالنسبة للانتقادات التي وجهت لحجم الانفاق علي منتدي شباب العالم ، انه لا يوجد عائد بلا ثمن والقائمون علي اعداد المؤتمر يعلمون جيدا ان ما تم انفاقه سوف يحصل بطريقة اخري ويكفي الترويج الهائل للسياحة عن طريق المنتدى.

وأكد ان شهادة الصندوق الدولي للاقتصاد المصري تاريخية وتعتبر مؤشر لأنفراجة في النواحي الاقتصادية المصرية ،وان ذلك يدل علي ان مصر تسير في الاتجاه الصحيح ،ومثال لذلك اعادة النظر في بعض المشروعات التي قام بها الرئيس مثل المشروعات الاسكانية وعلاج ازمة انقطاع الكهرباء وايصال الدعم لمستحقيه.

وذكر ان مصر في حاله حرب علي الارهاب وان خطر الارهاب الذي تحدث عنه كل القائمين علي مدي الجلسات الـ 44 في منتدي شباب العالم وأشار الرئيس السيسى اليه لن ينتهي الا بتقليصه والقضاء عليه نهائيا.