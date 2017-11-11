أخبار مصر - هالة حربي

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أنه تم الاتفاق مع الجانب اليونانى على وضع الية جديدة لتعزيز وتنمية التعاون الإقتصادى بين البلدين تتيح انسياب حركة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة خلال المرحلة المقبلة.

مشيراً إلى انه سيتم تشكيل مجموعة عمل مشتركة من الجانبين لمتابعة تنفيذ خطة تنمية العلاقات الاقتصادية المشتركة وان تبدأ باكورة عملها بترتيب زيارات لمجتمع الأعمال اليونانى الى مصر للتعرف على اهم الفرص الإستثمارية المتاحة واقامة شراكات مع نظرائهم من رجال الأعمال المصريين .

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التى عقدها الوزير صباح اليوم مع ديمتريس باباديمتريو وزير الإقتصاد والتنمية اليونانى ، وذلك ضمن سلسلة اللقاءات التى يعقدها على هامش زيارته للعاصمة اليونانية أثينا للمشاركة فى القمة العربية الأوروبية نيابة عن السيد رئيس الجمهورية ، حضر اللقاء السفير فريد منيب سفير مصر لدى اليونان والمستشار تجارى منال عبد التواب رئيس المكتب التجارى المصرى بأثينا .

وأوضح الوزير ان مصر واليونان تواجهان تحديات غير مسبوقة متعلقة بالتنمية والتعافي من أزمات اقتصادية شاقة ، مشيراً الى ان الإصرار على تبني برامج اصلاح اقتصادي جذري يعكس قدرة البلدين على اجتياز كافة الصعوبات والتغلب على كل المعوقات في طريق النمو والتقدم.

كما أكد قابيل على أهمية زيادة معدلات التجارة البينية بين البلدين كى ترقى لمستوى العلاقات السياسة المتميزة التي تربط القاهرة واثينا، مشيرا الى ان حجم التجارة بين مصر واليونان إرتفع خلال الفترة يناير – سبتمبر 2017 مقارنة بنفس الفترة من عام 2016 ، حيث بلغت 894.53 مليون يورو مقارنة بـ 869.62 مليون يورو خلال نفس الفترة من عام 2016 بنسبة زيادة 2.8 % كما ارتفع حجم الصادرات المصرية غير البترولية بنسبة 39% خلال الفترة من يناير الى سبتمبر 2017 مقارنه بنفس الفترة من 2016.

وأضاف قابيل ان اللقاء قد تناول ايضاً استعداد الشركات اليونانية للتعاون مع نظيرتها المصرية في نقل الخبرة والتكنولوجيا التي تتمتع بها بعض الصناعات اليونانية مثل الصناعات الغذائية والمزارع السمكية ومواد البناء والطاقة الجديدة والمتجددة.

مشيرا الى أهمية ايجاد تحالف اعمال بين الشركات اليونانية والمصرية لإقامة مشروعات مشتركة في دوله ثالثه خاصة في مجال التشييد والبناء والنقل والسياحة والبنوك وفى مناطق مثل البلقان باعتبار اليونان البوابة الرئيسية لهذه الدول ومصر بوابة اليونان الى الدول الافريقية.

ومن جانبه أكد ديمتريس باباديمتريو وزير الاقتصاد والتنمية اليونانى حرص بلاده على تنمية العلاقات المشتركة مع مصر باعتبارها احد أهم الشركاء الرئيسيين لليونان فى منطقة الشرق الأوسط وافريقيا .

ولفت باباديمتريو الى ان بلاده ترحب بزيادة الإستثمارات المصرية فى السوق اليونانى والدخول فى شراكات مع نظرائهم من القطاع الخاص اليونانى ، مشيراً فى هذا الصدد الى تشجيع الحكومة اليونانية للقطاع الخاص لضخ استثمارات جديدة فى العديد من القطاعات التنموية بنظام الشراكة بين القطاع العام والخاص .