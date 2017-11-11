القاهرة-اخبار مصر

عادة ما يبحث المسافرون عن غرف توفر إطلالة رائعة على محيطها، ولكن اذا كنت تخطط لرحلة إلى أيسلندا الريفية فيمكنك ان تجد فندقا يوفر إقامات رائعة على شكل فقاعات شفافة للراغبين في النوم تحت النجوم.

وتقع هذه الوحدات في فندق “5Million Star Hotel” في سكالهولت بالقرب من نهر Hvítá، في قلب الطبيعة حيث يمكن للضيوف تأمل النجوم دون مغادرة غرفهم، وقد صُممت كل شكل “فقاعة” لتسمح للضيوف بمراقبة محيطهم والاسترخاء في بيئة توفر مناظر لا مثيل لها من الأضواء الشمالية، بينما تنقسم الوحدات إلى خمس تصنيفات: أونا، أستا، ثورون، فالديس وماريا، بينها اختلافات طفيفة فيما يتعلق بوسائل الراحة، ولكنها عادة تستوعب شخصين في سرير مزدوج.

كل فقاعة، تقع على بعد حوالي ساعة خارج ريكيافيك، ويمكن للضيوف الوصول إلى حمام مشترك ومطبخ، ولكن الضيوف بحاجة إلى جلب الصابون والمناشف الخاصة بهم. كما لا يتم توفير الطعام، ويتم الحفاظ على شكل الهيكل من قبل الضغط الزائد من نظام التهوية الذي يجدد الهواء بشكل دائم خمس مرات تقريبا في الساعة، وبهذه الطريقة، يمنع الرطوبة، كما أن النظام لديه عناصر التدفئة مع الحرارة، وبالتالي فإن الفقاعة تبقى دافئة طوال فصل الشتاء.