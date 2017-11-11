القاهرة - أخبار مصر

يستضيف منتخب تونس نظيره الليبي فى الثامنة والنصف مساء اليوم السبت بملعب “رادس”، بالعاصمة التونسية، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة بالمجموعة الأولى فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال 2018 فى روسيا.

ويكفى المنتخب التونسى بقيادة المدرب نبيل معلول، الحصول على نقطة التعادل فى مباراة اليوم التى ستقام وسط حضور 50 ألف مشجع من أجل تحقيق حلم الصعود للمونديال، حيث يعتلى منتخب “نسور قرطاج” جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة متفوقاً بفارق ثلاث نقاط على الكونغو الديمقراطية صاحبة الوصافة، بينما يحتل منتخب ليبيا المركز الرابع والأخير برصيد ثلاث نقاط.

ويحلم منتخب تونس بتحقيق حلم التأهل لبطولة كأس العالم للمرة الخامسة فى تاريخه، والأولى منذ نسخة 2006 التى أقيمت فى ألمانيا.