القاهرة - أخبار مصر

تقام اليوم «السبت» ثلاث مباريات مهمة ضمن منافسات دور الـ ٣٢ لبطولة كأس مصر المباراة الأولى تنطلق عند الثانية والنصف عصراً على أرض ملعب استاد «بتروسبورت»، وتجمع بين الأسيوطى سبورت والرجاء مطروح فى مواجهة متكافئة وقوية خاصة أنها تجمع بين فريقين تأهلا هذا العام لبطولة الدورى الممتاز.

أما المواجهة الثانية، فتجمع بين الاتحاد السكندرى وجاره ألعاب دمنهور على ملعب استاد الإسكندرية عند الخامسة والربع مساء. وأنهى الجهاز الفنى للاتحاد بقيادة الفرنسى ميشيل كافالى استعداداته للمباراة وسط العديد من الغيابات المؤثرة، لكن الفريق سيستعيد جهود نجمه نور السيد الذى تعافى من الإصابة وأصبح جاهزًا للمشاركة مع الفريق وكذلك حارسه الأساسى الهانى سليمان بعد انتهاء إيقافه.

وفى المباراة الأخيرة عند الثامنة مساء يصطدم إنبى بقيادة مديره الفنى إيهاب جلال مع إف سى مصر فى مواجهة قوية يحتضنها استاد القاهرة.