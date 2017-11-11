لندن- أ ش أ

أعلن المرصد السوري لحقوق الانسان المعارض ومقره لندن تجدد الاشتباكات العنيفة بين القوات النظامية ومسلحي تنظيم داعش الإرهابي داخل مدينة البوكمال آخر معاقل التنظيم في سوريا.

وأضاف المرصد أن تنظيم داعش يبدي مقاومة شرسة أمام هجوم القوات النظامية على المدينة, مشيرا إلى أن التنظيم استعاد في هجوم معاكس النصف الشمالي من المدينة.

من جهة أخرى أفاد المرصد السوري بمقتل 3 أشخاص من بينهم امرأتان في قصف شنته القوات النظامية على جزيرة “حويجة قاطع” في نهر الفرات بالقرب من دير الزور مشيرا إلى أن القوات النظامية بدأت هجوما على الجزيرة التي يتحصن بها عدد من مسلحي داعش ويتخذون نحو 150 مدنيا رهائن فيها.