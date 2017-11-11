القاهرة - أخبار مصر

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من القبض على تاجر مخدرات يروج مادة الهيروين المخدر داخل علب زبادي بالمعادي.

وكشفت التحريات بقيام المتهم “عامل ألبان” ومقيم بطرة الأسمنت المعادى، بالاتجار في السموم البيضاء بدائرة القسم وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم أثناء تواجده بشارع مصر حلوان الزراعي.

طره الأسمنت المعادى وبحوزته علب زبادي بداخلها عدد 16 كيس بلاستيك صغير الحجم بداخل كل منها مسحوق الهيروين المخدر وزنت حوالى 700 جرام ومبلغ مالي 405 جنيهات اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات اتجارة فى الهيروين.

وتحرر عن ذلك المحضر وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.