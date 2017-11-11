بغداد - أ ش أ

أعلن الجيش العراقي اليوم السبت البدء في عملية واسعة لتحرير ناحية الرمانة وقضاء راوة غربي محافظة الأنبار من سيطرة تنظيم “داعش” الإرهابي.

وذكر قائد العمليات الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله إن قطعات قيادة عمليات الجزيرة المتمثلة (بالفرقة المشاة السابعة وفرقة المشاة الآلية الثامنة) والحشد العشائري شرعت بعملية واسعة لتحرير ناحية الرمانة وقضاء راوة” مضيفا أن العملية تأتي ضمن المرحلة الأولى من عمليات تطهير الجزيرة وأعالي الفرات .

يذكر أن القوات الأمنية والعشائر والحشد الشعبي تمكنوا خلال الأيام الماضية من تحرير مدينة القائم وناحيتي العبيدي والكرابلة من تنظيم “داعش”.