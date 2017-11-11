القاهرة - أخبار مصر

يحل منتخب المغرب ضيفاً على كوت ديفوار فى السابعة والنصف مساء اليوم السبت بملعب “فيليكس هوفويت بوانيي” بمدينة “أبيدجان” الإيفوارية، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة بالمجموعة الثالثة لتصفيات كاس العالم روسيا 2018.

ويتصدر منتخب المغرب جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط، متفوقا بفارق نقطة واحدة على كوت ديفوار صاحبة الوصافة.

ويكفى منتخب المغرب بقيادة مديره الفني هيرفي رينارد الحصول على نقطة التعادل فى مباراة اليوم من أجل الصعود لبطولة كأس العالم للمرة الأولى منذ نسخة 1998 التى أقيمت فى فرنسا، ولن تكون مهمة المغرب فى تحقيق حلم التأهل للمونديال، لاسيما وأن المنتخب الإيفوارى يدخل المباراة متسلحا بعاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق الفوز الذي يؤهله لبطولة كأس العالم للمرة الرابعة على التوالي.

ويمتلك منتخب المغرب أقوى دفاع فى التصفيات، حيث لم تهتز شباكه على مدار المباريات الخمس الماضية، وهو المنتخب الوحيد الذى لم تسكن مرماه أى أهداف من بين المنتخبات العشرين المشاركة بالدور الأخير للتصفيات.

وضمن منافسات المجموعة ذاتها، يلتقى منتخب الجابون نظيره مالى فى مباراة “تحصيل حاصل”، حيث يحتل المنتخب الجابونى المركز الثالث فى جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 5 نقاط متفوقا بفارق نقطتين على مالى صاحب المركز الرابع والأخير.