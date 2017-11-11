مالاجا - أ ش أ

نفى جوردي البا مدافع نادى برشلونة الاسبانى ما تردد عن أنه قال إنه يلعب أفضل بدون نيمار في الفريق وأكد نجم الدفاع أنه سيكون من “الغباء” انتقاد المهاجم البرازيلي.

وأضاف – في مؤتمر صحفي نقلته وكالة الانباء الاسبانية – “لم أقل في أي وقت أنني ألعب أفضل بدون نيمار ولكن العكس لقد منحني الكثير في هذه الجهة اليسرى وفزنا معا كثيرا وهو صديق كبير لي.

وأضاف كنت أرغب فى التوضيح أننى أستمتع الان كثيرا بوجود جبهة لى وحدى ولكن سيكون الغباء انتقاد نيمار”.. وأكرر أننى فى أفضل حالاتى وأرى من وجهه نظرى ان تغيير أسلوب لعب البرسا مع ارنستو فالفيردي يبرز مميزاتى كظهير.

وأكد مدافع برشلونة “أنا في فترة جيدة للغاية بدنيا وعقليا ولدي رغبة كبيرة فى المشاركة فى المباريات وقوة”.

وأوضح اللاعب أنه ملتزم بتعليمات الجهاز الفنى ولديه الكثير ليقدمه وقال “أنا في حالة مثالية ذهنيا وكانت ميزتي الكبرى دائما التقدم والتأخر في الجبهة و مع رحيل نيمار تغير الرسم التكتيكي للفريق واضطر للتقدم أكثر لدعم الهجوم”.