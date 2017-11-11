وكالات

اكتشف علماء آثار تحفة قديمة تعود للعصر الروماني، خلال أعمال تنقيب جرت مؤخرًا وسط إيطاليا.

ويرى الخبراء أن هذه القطعة الأثرية النادرة عبارة عن ساعة شمسية منحوتة من الحجر الأبيض، كانت تعود لأحد السياسيين في روما القديمة.

وتتميز الساعة بأنها حفظت بشكل ممتاز رغم عمرها الذي يقارب 2000 عام، الأمر الذي يجعلها واحدة من أهم القطع التي تعود لتلك الحقبة من الزمن.

عُثر على الساعة بالقرب من مدخل أحد المسارح الأثرية التي كانت تعود لمدينة “Interamna Lirenas” الرومانية الأثرية، وتشير العبارات المنقوشة عليها، وفقًا للخبراء، إلى أن ملكيتها تعود لماركوس توبلي أحد السياسيين المعروفين في روما القديمة.