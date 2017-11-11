وكالات

أكد عقلة القادري، مدير ثقافة محافظة جرش إنهاء جميع مراحل جدارية “القدس في عيون الهاشميين”، وأنها تعد الأطول في إقليم شمال الأردن على امتداد 100 متر.

وقال القادري، إن الجدارية التي افتتحت رسميًا في المنطقة السياحية في المحافظة قبل يومين أصبحت جاهزة لاستقبال الزائرين بعد اكتمال تجهيزات إضافية.

وأشار طارق العتوم الفنان التشكيلي المشرف على الجدارية إلى إنجازها خلال 40 يومًا بمشاركة 100 طالب وطالبة وعدد من الرسامين المحترفين واستخدام الألوان المائية وأنواع من الأصباغ.

ولفت إلى تقسيم الجدارية لأجزاء تضمنت المسجد الأقصى وقبة الصخرة ودور العبادة ومنبر صلاح الدين وزخارف مرتبطة بالحضارة الفلسطينية والعربية ودور الأردن في رعاية المقدسات.

وأوضح د. أحمد راشد، مساعد أمين عام وزارة الثقافة أن هذا العمل الفني يأتي ضمن فعاليات “عمّان عاصمة الثقافة الإسلامية”.